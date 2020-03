‘Wetenschapper die middel vindt tegen alle virussen al onder ons’

De wetenschapper die een middel vindt tegen alle virussen die de mensheid nog te wachten staan is al onder ons. Dat is de stellige overtuiging van Erik Matser, de internationaal bekende klinisch neuropsycholoog uit Helmond. „Alleen onder de grootste druk staan dergelijke historische figuren op. De druk is nu onmenselijk. Maar het menselijk brein is gemaakt voor deze complexiteit.”

Mensen die het oude veranderen in het nieuwe hebben veelal dezelfde karakteristieken. Matser: „Ze denken snel en hebben een uitzonderlijk ontwikkeld werkgeheugen waardoor ze veel informatie op een hoog niveau kunnen verwerken en dit gebruiken voor een toekomstige handeling, de basis voor innovatie en creativiteit. Het zijn mensen die constant de huidige wetenschap anders benaderen en daardoor ook komen met ‘out of the box’ oplossingen. De persoon met deze kenmerken, die iets uitvindt in de orde van grootte van antibiotica, is op dit moment aan het werk.”

Matser baseert zich met zijn voorspelling op de geschiedenis. „Mensen hebben een zeer sterk ontwikkeld vermogen om zich aan te passen aan veranderingen, deze functies zijn gelegen in de hersengebieden direct achter de ogen (prefrontale cortex). Hierdoor kunnen we als soort overleven. Dit hebben we laten zien met andere ziekten en ook bijvoorbeeld in militair opzicht. Toen de onderzeeër een grote bedreiging werd, bedachten we de sonar, toen we werden overvallen door vliegtuigen werd de radar uitgevonden. Ik heb veel mensen onderzocht die op hun vakgebied de beste van de wereld zijn. Dergelijke mensen kunnen met de huidige informatie nieuwe concepten vormen.”