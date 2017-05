Weten ze op de Gomarus de code van de kluis met examens nog?

Het is even schrikken als de deur van kluis met examens op de Gomarus Scholengemeenschap in Gorinchem niet open gaat. Uiteindelijk konden de vmbo’ers toch aan de slag met het examen beeldende vorming.

Het was voor allen hopelijk de laatste keer. Over een paar weken hopen ze allemaal hun diploma op te kunnen halen.

gomarus

Toch heeft lang niet iedereen zin in de laatste loodjes. Een van de kandidaten: „Het is heel moeilijk!” Waarop de cameraman reageert: „Wil je er over praten?” „Nee. Haha!”

En na het examen? Boeken inleveren en vakantie vieren.

Dit was de laatste videoreportage van jongerenredactie Puntuit rond de examens. Alle video’s zijn terug te kijken op puntuit.nl/examens.