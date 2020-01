Westland verliest zaak tegen Slob over islamitische school

De gemeente Westland kan de vestiging van een islamitische basisschool niet blijven dwarsbomen. In een laatste poging de komst van de school in Naaldwijk te voorkomen spande de gemeenteraad, waarin tegenstanders in de meerderheid zijn, een rechtszaak aan tegen het besluit waarmee minister Arie Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs) de oprichting vorig jaar mogelijk maakte. De Raad van State heeft de bezwaren van de gemeenteraad woensdag verworpen.

Met de uitspraak van de hoogste bestuursrechter komt een einde aan een slepende juridische procedure. De Raad van State oordeelde vorig jaar in een andere procedure ook al dat de school bestaansrecht heeft. In eerste instantie had de gemeenteraad de aanvraag goedgekeurd en was het juist het kabinet dat de oprichting van de school probeerde tegen te houden.