Westland blijft komst moslimschool aanvechten

De gemeenteraad van Westland in Zuid-Holland blijft zich verzetten tegen de komst van een islamitische basisschool. Als onderwijsminister Arie Slob woensdag toestemming geeft voor de school, wil de raad daar meteen tegen in beroep gaan.

Een meerderheid van de raad stemde dinsdag voor een motie om naar de Raad van State, de hoogste bestuursrechter, te stappen. Dat voorstel was ingediend door de lokale partijen LPF Westland, GemeenteBelang Westland en Westland Verstandig.

Het is echter niet duidelijk of de gemeenteraad überhaupt wel in staat is om beroep aan te tekenen tegen het besluit van de minister. Het is aan de Raad van State om te beoordelen of de gemeenteraad belanghebbende is, aldus een woordvoerster.

Scholenvereniging Yunus Emre wil een islamitische basisschool beginnen in Westland. De gemeenteraad ziet dat niet zitten en wees de plannen daarom af. Ook Slob was aanvankelijk tegen. Yunus Emre stapte naar de Raad van State en kreeg gelijk. De Raad bepaalde dat Yunus Emre een islamitische school mag stichten. Als de gemeenteraad niet instemt, zal Slob de komst van de school afdwingen.