Westfriesgasthuis heeft de boel weer op orde

De Inspectie Gezondheidszorg is weer te spreken over het Westfriesgasthuis in Hoorn. Dat werd afgelopen jaar door de inspectie stevig op de vingers getikt. Het ziekenhuis liet volgens de organisatie steken vallen bij de aankoop en het gebruik van medische apparatuur. Het kreeg een half jaar de tijd om de problemen op te lossen en dat is nu dus gelukt.

Vorig jaar bleek het ziekenhuis onder meer niet goed bij te houden welke medewerkers bevoegd waren om bepaalde apparatuur te gebruiken. De inspectie trof ook apparatuur aan waarop „door middel van een sticker kenbaar was dat het onderhoud was verlopen”.