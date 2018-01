Westerstorm: twee doden, veel schade en chaos

In de nasleep van de storm wordt donderdag overal in Nederland de schade in kaart gebracht en al zoveel mogelijk hersteld. Bomen waaiden om, daken werden van huizen gerukt, auto’s en vrachtwagens van de weg geblazen en het openbaar vervoer raakte ernstig ontregeld. In Overijssel vielen twee doden door de storm.

In Enschede overleed een 62-jarige man nadat een boom door de wind op zijn auto was terechtgekomen. In Olst kwam een eveneens 62-jarige vrachtwagenbestuurder uit Zwolle om het leven. Hij was uitgestapt om een tak weg te halen die op de weg lag en juist op dat moment brak een andere tak af die hem fataal werd. In Vuren kwam een 66-jarige man om het leven bij een val door een plexiglasconstructie. Onderzoek van de arbeidsinspectie moet uitwijzen of de storm daarbij een rol heeft gespeeld.

Rond 15.00 uur gold nergens in het land nog code rood (het hoogste weeralarm). De storm zal voor het wegverkeer en voor treinreizigers in de avondspits nog zeker gevolgen hebben. Op tientallen plekken zijn bomen op de weg, de rails of de bovenleiding terechtgekomen. Op Schiphol werden circa 320 vluchten geannuleerd. Het vliegverkeer lag in de ochtend een tijdje zo goed als stil, maar na het middaguur werd het langzaamaan hervat.

Op diverse plaatsen, waaronder Rotterdam, Leiden en Egmond aan Zee, zijn daken van gebouwen gewaaid. De totale schade is „fors meer” dan 10 miljoen euro, verwacht het Verbond van Verzekeraars.

Omdat in Hoek van Holland een uurgemiddelde windkracht 11 werd gemeten was donderdag ook officieel sprake van een zeer zware storm, volgens Weeronline goed voor een zevende plek op de lijst van zwaarste stormen sinds het begin van de metingen.