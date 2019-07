De Westerscheldetunnel (N62) is maandagochtend enige tijd gestremd geweest door een ongeluk. Kort voor 11.00 uur schaarde een auto met caravan in de tunnel, waarna de weg in beide richtingen werd afgesloten.

De westbuis richting Terneuzen werd een uurtje later alweer opengesteld. Nadat de geschaarde caravan in de oostbuis richting Borsele was geborgen, kon ook die weghelft weer worden gebruikt. Volgens de tunnelbeheerder geldt wegens de drukte nog wel een snelheidsbeperking van 80 km per uur.