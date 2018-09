Westerscheldetunnel korte tijd dicht door rook

De Westerscheldetunnel in Zeeland was zondag aan het begin van de avond korte tijd in beide richtingen afgesloten door rookontwikkeling in de technische ruimte. In de koelinstallatie was een onderdeel te warm geworden waardoor het isolatiemateriaal was gaan smeulen. De brandweer kon het onderdeel afkoppelen waardoor het euvel snel was verholpen, meldt de Veiligheidsregio Zeeland.

Nadat de technische ruimte was vrijgegeven, kon het verkeer weer door de Westerscheldetunnel.

De ruim zes kilometer lange tunnel loopt onder de Westerschelde tussen de plaatsen Ellewoutsdijk en Terneuzen.