Westerscheldetunnel kampt met ijspegels

De Westerscheldetunnel is vrijdagochtend kort dicht geweest in de richting Borssele, omdat er ijspegels moesten worden verwijderd. Dat is de afgelopen dagen gemiddeld twee keer per dag het geval geweest.

Het probleem doet zich vooral voor in de oostbuis (richting Borssele). Daar lekt water op de voegen tussen de tunnelsegmenten. De ijspegels kunnen een lengte bereiken van ruim een meter, waardoor ze een gevaar voor automobilisten kunnen zijn.

Ook uit de noordelijke buis van de nabijgelegen Sluiskiltunnel zijn pegels weggehaald.

Donderdag ontstonden ijspegels onder de viaducten op de Utrechtsebaan (A12) in Den Haag. Dat kwam door een gesprongen waterleiding in een gebouw boven de weg.