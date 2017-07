Westdijk Bunschoten-Spakenburg versterkt met vervuilde grond

De Westdijk in Bunschoten-Spakenburg is vorig jaar versterkt met vervuilde grond. In de grond zitten zware metalen en een hoge concentratie zouten, meldde de NOS maandagavond.

Het waterschap Vallei en Veluwe stelt de aannemer aansprakelijk, aldus RTV Utrecht. Uit onderzoek blijkt dat de schadelijke stoffen zich verspreiden in de bodem en het grondwater. Bij de dijk zijn inmiddels waarschuwingsborden geplaatst, ook al zijn er volgens de GGD maar „zeer geringe gezondheidsrisico’s voor mensen.” Wel luidt het advies om dieren niet van het water te laten drinken.

In het voorjaar van 2016 werd de dijk over een afstand van 2,5 kilometer versterkt met thermisch gereinigde grond. In de zomer bleek dat er in omliggende sloten een verhoogde concentratie zouten te zitten. Uit onderzoek blijkt nu dat de grond niet voldoet aan de wet- en regelgeving. De aannemer moet voor 1 december de vervuilde grond opruimen.