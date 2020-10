West Maas en Waal trekt rechtszaak over granulietstort in

De voorzieningenrechter hoeft voorlopig niet te oordelen over de granulietstort in ontzandingsplas Over de Maas, in een Gelderse uiterwaard van de Maas. De gemeente West Maas en Waal heeft het verzoek om een voorlopige voorziening in die zaak ingetrokken, nu zandwinbedrijf Nederzand heeft beloofd dat het storten van het omstreden granuliet uiterlijk op 14 november wordt gestaakt. Het bedrijf wacht daarna op de uitkomst van een nieuw, onafhankelijk onderzoek naar eventuele milieurisico’s van het product.

Nederzand heeft ook toegezegd dat er helemaal geen granuliet meer zal worden toegepast, als uit het onderzoek zou blijken dat er toch nadelen kleven aan het gebruik van granuliet. West Maas en Waal heeft daarop aan de rechter laten weten dat „het zorgvuldige proces daarmee voldoende in acht wordt genomen”, aldus de rechtbank. Nu de gemeente het verzoek om een voorlopige voorziening heeft ingetrokken, doet de rechter geen uitspraak meer.

Granuliet is een restproduct uit de weg- en waterbouw. Als granuliet in aanraking komt met water zou er een kankerverwekkende stof vrij kunnen komen. Het ministerie van Waterstaat en Rijkswaterstaat zegt dat dat niet kan gebeuren, maar de gemeente en omwonenden denken van wel. West Maas en Waal stapte naar de rechter toen minister Cora van Nieuwenhuizen weigerde om de granulietstort stil te leggen. Nederzand gebruikt granuliet om de bodem van de diepe zandwinplas op te hogen, zodat er natuurontwikkeling mogelijk is.

Er lopen nu nog twee bodemprocedures tegen de stort, een bij de rechtbank en een bij de Raad van State. Wanneer die zaken worden behandeld is niet bekend.