West-Brabantse kermissen worden weer mogelijk

Mensen in Midden- en West-Brabant kunnen over een paar weken misschien weer naar de kermis. De regionale autoriteiten hadden in augustus besloten alle kermissen tot 1 november te verbieden, maar daar komen ze nu op terug. Vanaf 1 oktober is het aan gemeenten om te beslissen of ze kermissen weer door willen laten gaan.

De kermissen werden verboden omdat het westen van Brabant vorige maand een coronabrandhaard was. Het coronavirus is nog niet weg, zegt de veiligheidsregio, maar het toestaan van kermissen geeft jongeren meer ruimte. „Kermissen vinden plaats in de buitenlucht. Hier is de kans op besmetting kleiner, zolang de maatregelen waaronder 1,5 meter afstand in acht worden genomen.”

Het verbod blijft tot 1 oktober nog van kracht, dus elke kermis die in september in de regio zou worden gehouden, gaat sowieso niet door.