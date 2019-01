West Betuwe wordt geen regenbooggemeente. Een motie van CDA, VVD, PvdA, GroenLinks, D66 en Verenigd West Betuwe werd dinsdagavond met 16 tegen 15 stemmen verworpen.

De oppositie verraste de coalitie dinsdagavond met de motie waarin West Betuwe werd opgeroepen een regenbooggemeente te worden. De partijen vroegen het college om bij voorkeur elke dag de regenboogvlag te hijsen, maar dat in elk geval te doen bij gelegenheden als de jaarlijkse Coming Outdag. Daarnaast werd het college opgeroepen zich in te zetten voor de veiligheid, weerbaarheid en sociale acceptatie van lhbti-inwoners en daarvoor een plan van aanpak op te stellen.

Namens de kersverse coalitie van Dorpsbelangen, SGP, ChristenUnie en Leefbaar Lokaal Belang West Betuwe stelde Dorpsbelangen-leidster Klaartje de Heus voor om op 21 maart de vlag uit te steken tijdens de Internationale Dag tegen discriminatie en racisme en een gemeentelijk ambassadeur aan te wijzen voor de stichting Ieder1Gelijk. „Dat is breder dan alleen Coming Outdag.”

Huwelijk

SGP en ChristenUnie lieten daarnaast een eigen geluid horen. „Iedereen is voor ons gelijk”, zei SGP-voorman Lourens van Bruchem. „Wij vinden het niet nodig dat te tonen door het hijsen van de regenboogvlag, ook al omdat de regenboog ons dierbaar is.” De SGP-er stelde dat zijn partij nooit zal oproepen tot laster of haat. „Anderzijds wil ik benadrukken dat we het huwelijk iets heel moois vinden dat tot bloei komt in de verbinding van één man en één vrouw. Op grond van de Bijbel kunnen we geen goedkeuring geven aan homoseksuele praktijken, maar we verwerpen de homoseksuele mens zeker niet.”

CU-voorman Fred Temminck wees erop dat de regenboog voor zijn partij „het symbool is van de trouw van onze Schepper. Voor ons is het vanzelfsprekend dat we niet discrimineren en er zijn ook geen aanwijzingen dat dat in onze gemeente gebeurt of dat de gemeente dat zelf doet. Dus is deze motie vooral een statement.” Temminck voelde er weinig voor om qua vlagbeleid uitzonderingen te maken. „Ik heb nog een heel lijstje waar ik voor zou willen vlaggen”, zei Temminck die onder meer wees op de Joden die steeds meer in het gedrang komen.

Sommige oppositiepartijen reageerden geschokt op de reactie van de coalitie. „De SGP zegt mensen te respecteren, maar ze mogen niet zichzelf zijn. Wij vinden dat u mensen niet de mogelijkheid mag ontnemen om te leven zoals zij dat willen. Uitermate teleurstellend dat de hele coalitie daarin meegaat”, zei Rita Boer Rookhuiszen (D66). Van Bruchem: „Wij sluiten niemand uit, maar proberen volgens de Tien Geboden te leven. Daarom hebben we moeite met een bepaalde levenswijze.”

Vlagbeleid

Waarnemend burgemeester Keereweer liet weten dat op basis van bestaand beleid alleen op Coming Outdag op 11 oktober de regenboogvlag in West Betuwe wordt gehesen. Na afloop van de vergadering bleek dat dat nog niet vaststaat. In ieder geval in de voormalige gemeente Neerijnen werd niet gevlagd op 11 oktober, zodat het vlagbeleid in West Betuwe nader moet worden bepaald.

De irritatie die tijdens het regenboogdebat was ontstaan, bleef de rest van de avond aanwezig tijdens onder meer de bespreking van het coalitieakkoord. CDA-leidster Dittie van Zee zei dat Dorpsbelangen de SGP wel heel erg terwille is geweest met het schrappen van de koopzondag. Ook D66-fractieleidster Ashley Karsemeijer ging daarin mee.