West Betuwe wil militaire radartoren niet

De gemeente West Betuwe gaat er alles aan doen om te voorkomen dat het ministerie van Defensie een militaire radartoren bouwt in het Gelderse dorp Herwijnen. Defensie vindt de bouw van de toren belangrijk voor de nationale veiligheid en wil daarom de regie in eigen hand nemen, maar de gemeente zal „waar nodig in het proces bezwaar maken om de lokale belangen te behartigen”, zo liet West Betuwe donderdag weten.

Inwoners van Herwijnen zijn bang dat de straling van de toren hun gezondheid beschadigt. Voor de bouw moet het bestemmingsplan worden aangepast.

De gemeente Lingewaal weigerde aanpassing van dat plan vorig jaar al. Lingewaal is dit jaar opgegaan in de nieuwe gemeente West Betuwe, die eveneens niet wil meewerken. Defensie heeft nu laten weten een regeling te gaan toepassen, waarmee het Rijk gemeente en provincie tijdelijk buitenspel zet.