West Betuwe mikt op snelle sanering golfbaan Spijk

Gemeente West Betuwe verwacht op korte termijn te kunnen beginnen met de sanering van de vervuilde grond van de golfbaan in Spijk.

„Zodra de handhavingsovereenkomst door alle partijen is ondertekend, start de aannemer”, zegt een woordvoerder. Het college stuurde het concept van de overeenkomst twee weken geleden naar de aannemer en de eigenaar van de grond.

Volgens de gemeente duurt het nog acht jaar voor de nieuwe golfbaan in gebruik kan worden genomen. De aanleg van een nieuwe baan aan de Haarweg in Spijk is een lang gekoesterde wens van Golfbaan The Dutch.

Alle werkzaamheden liggen echter stil, nadat vorig jaar maart metingen duidelijk maakten dat er sprake was van ernstige grond- en watervervuiling onder de nabijgelegen geluidswal. Deze ligt tussen de nieuwe golfbaan aan de rand van recreatiegebied het Lingebos en snelweg A15.

Aannemer Sent One verwerkte staalslakken in de wal die zorgden voor de vervuiling. Staalslakken zijn een afvalproduct van de hoogovens. Er werden metalen aangetroffen en de zuurgraad is te hoog. „Dat is schadelijk voor mens en dier”, aldus de gemeente.

Na ontdekking van de vervuiling werden de naastgelegen sloten afgedamd om verspreiding tegen te gaan. Waterschap Rivierenland pompt intussen water uit de omliggende sloten naar de Linge. In de rivier verdunt de vervuiling en dat verlaagt het risico voor mens en dier.

Op het vervuilde terrein is een opvangbassin voor regenwater aangelegd om verdere vervuiling te voorkomen. Ondanks alle inspanningen bleek eerder dit jaar dat de kwaliteit van het grondwater op het terrein verder was verslechterd.

De afgelopen vijftien maanden is er niets aan de situatie veranderd. Gemeente, omgevingsdienst ODR, Waterschap en provincie steggelden met de aannemer en The Dutch over de aanpak van de sanering.

Gemeente en ODR eisten dat de staalslakken zouden worden afgevoerd om zo de verontreinigingsbron volledig te verwijderen. Aannemer en grondeigenaar stelden op hun beurt voor de slakken in te pakken in zware klei en folie en onder de slakken een ophooglaag aan te brengen. „Dat zorgt ervoor dat de slakken niet in contact komen met het grondwater”, aldus B&W in een informatiebrief.

De patstelling zorgde voor onrust bij omwonenden en Vereniging Behoud Lingelandschap. Ze overhandigden vorige maand een petitie –ondertekend door 621 mensen– aan burgemeester Stoop, waarin werd aangedrongen op een snelle en grondige sanering.

Inmiddels lijkt er schot in de zaak te zitten. West Betuwe is akkoord gegaan met de aanpak die de aannemer voorstelt. „Het verwijderen van de slakken is het allerbeste, maar er is geen locatie waar de slakken naar toe kunnen”, schrijven B&W. Bovendien zijn de risico’s voor de gemeente veel te groot. De huidige oplossing kost ruim 9 miljoen euro. Dat bedrag is haalbaar voor aannemer en grondeigenaar. Het verwijderen van de slakken wordt geraamd op ruim het dubbele. „Dan is een faillissement van Sent One en The Dutch een reële optie. De gemeente draait dan waarschijnlijk op voor de kosten van de sanering.”

Overigens moet de gemeente ook nu in de buidel tasten. Het kost West Betuwe 2 miljoen om de komende jaren toezicht te houden op de sanering. Na oplevering is vijftig jaar lang jaarlijks 50.000 euro nodig voor „toezicht en monitoring”, een totaalbedrag van 2,5 miljoen.

Het hele saneringsproject kost acht jaar. Binnen 26 maanden nadat het werk is gestart, zijn de staalslakken opgehoogd en ingepakt en vormen geen risico meer voor bodem en grondwater. Dat proces kan volgens de gemeente niet worden versneld, omdat er 380.000 kubieke meter grond nodig is; en niet alle grond is geschikt. „Het wachten is nu op de ondertekening van de overeenkomst”, aldus de woordvoerder.