West Betuwe laat bestuurscrisis achter zich

West Betuwe heeft weer een nieuwe coalitie en een voltallige wethoudersploeg. VVD en PvdA sloten zich aan bij Dorpsbelangen, SGP en ChristenUnie die eerder een coalitie vormden met Leefbaar Lokaal Belang West Betuwe (LLB). Zes wethouderskandidaten kregen de steun van de overgrote meerderheid van de raad.

De bestuurscrisis ontstond in mei toen Dorpsbelangen, SGP en CU besloten de samenwerking met LLB te beëindigen, omdat de chemie ontbrak. In een raadsdebat konden de drie fracties de oppositie onvoldoende duidelijk maken waarom verdere samenwerking met LLB onmogelijk was.

De crisis verdiepte zich toen Dorpsbelangen, SGP en CU een motie van wantrouwen indienden tegen LLB-wethouder Hartman. De fracties vonden dat de politieke legitimiteit van de –goed functionerende– wethouder was weggevallen na het vertrek van haar partij uit de coalitie. Een raadsmeerderheid was het daar niet mee eens en besloot alle wethouders naar huis te sturen om zo met een schone lei te kunnen beginnen.

Daarop gingen twee (in)formateurs op zoek naar „een brede, solide coalitie met een gezamenlijke visie die zich bovendien wilde inzetten om een positieve bestuurscultuur te realiseren”, vatte formateur Kosterman het donderdagavond samen. Ze was enthousiast over de opstelling van alle partijen. „Die wilden verantwoordelijkheid nemen. Men had de wil om eruit te komen.”

Mijnenveld

Uiteindelijk namen VVD en PvdA de lege plaats in de coalitie in. Het bestaande coalitieakkoord bleef de basis voor het beleid, al werd dat akkoord op een aantal punten „aangescherpt.” SGP-voorman Van Bruchem en CU-leider Temminck waren blij dat het oude coalitieakkoord grotendeels overeind bleef. Van Bruchem roemde de plezierige sfeer tijdens de gesprekken. „De onderhandelingen duurden maar heel kort. We waren er snel uit.” VVD-fractievoorzitter Broedelet benadrukte dat de nieuwe coalitie wil investeren in betere samenwerking. „Dat geldt voor college en raad, coalitie en oppositie, maar ook voor de verhouding met de inwoners.”

Sommige oppositiepartijen hadden forse kritiek op de formatie én de ambities van de nieuwe coalitie. Vooral bij LLB waren de druiven zuur. „Nog steeds is niet duidelijk waarom wij weg moesten. Ging het om ons stemgedrag, onze aanpak of onverenigbaarheid van karakters? We weten het niet”, zei fractieleider Van Kuilenburg. „De mist is nog niet opgetrokken in het theater van de politieke lafheid. Om politieke verschillen ging het niet, want dit akkoord is oude wijn in nieuwe zakken. We wensen VVD en PvdA veel sterkte in dit mijnenveld.”

Burgemeester Stoop constateerde dat de plaatselijke politiek een turbulente periode achter de rug heeft.