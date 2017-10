Werven sturen mensen naar huis vanwege asbest

Bij twee werven van scheepsbouwer Damen in Vlissingen is donderdagmiddag het personeel uit voorzorg naar huis gestuurd omdat er mogelijk verontreiniging is met asbest. Het gaat om jachtenbouwer Amels - een dochterbedrijf - en om Damen Schelde Naval Shipbuilding in Vlissingen.

Een woordvoerder van Damen bevestigt dit na berichtgeving hierover door het FD. Op alle circa vijftien locaties van de scheepsbouwer in Nederland wordt onderzocht of er witte asbest is gebruikt.

Het is nog niet duidelijk wanneer het personeel van Damen het werk weer kan hervatten. Ook bij andere bedrijven is de productie tijdelijk of deels stilgelegd. De mogelijke besmetting is het gevolg van het gebruik van het straalmiddel Eurogrit. In het middel zijn asbestvezels aangetroffen.