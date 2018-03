Werner ten Kate „verkenner” in Hardinxveld-Giessendam

De politieke partijen in Hardinxveld-Giessendam hebben Werner ten Kate aangesteld als verkenner. Dat meldt de gemeente vrijdagmiddag.

Ten Kate is waarnemend burgemeester van Giessenlanden en gaat de mogelijkheden voor een nieuwe coalitie onderzoeken. Hierbij is het zoeken naar een breed draagvlak in de raad –met minimaal drie partijen– het uitgangspunt.

Politiek Hardinxveld is tevreden dat Ten Kate deze opdracht heeft aangenomen. De partijen zochten een „onafhankelijke persoon die boven de partijen staat, maar ook de gemeente goed kent”.

Ten Kate gaat als verkenner eerst een vergelijking maken tussen de diverse fracties. Dat doet hij op basis van de verkiezingsprogramma’s en gesprekken.

Volgende week staan de eerste gesprekken ingepland. Het onderzoek richt zich verder op de vraag op welke wijze de verkiezingsuitslag het best tot uitdrukking komt in de volgende coalitie. Hierbij is het zoeken naar een breed draagvlak in de raad het uitgangspunt.

De plaatselijke TAB is met vijf zetels de grootste partij in Hardinxveld-Giessendam, gevolgd door de SGP en ChristenUnie met elk vier zetels.