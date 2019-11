Werkzaamheden Zuidas vertraagd

De werkzaamheden op de Amsterdamse Zuidas hebben vertraging opgelopen. Het dakdeel van de nieuwe reizigerstunnel had vrijdagnacht ingeschoven moeten worden, maar dat is mede door de weersomstandigheden niet gelukt. Die operatie is zaterdagochtend alsnog gestart.

Het is nog onbekend hoeveel extra tijd dit gaat kosten. „Het schuiven van het dakdeel gaat nu wel sneller dan gepland. Er was uitgegaan van zeven meter per uur, maar we zitten daar nu iets boven, dus we lopen wat in. In de loop van de dag zal duidelijk worden of wel veel extra tijd nodig hebben”, aldus een woordvoerster van Rijkswaterstaat.

Wegens de werkzaamheden is de snelweg A10 richting Utrecht afgesloten voor verkeer. Het is de bedoeling dat de weg vanaf maandagochtend om 05.00 uur weer open gaat.

Op Station Amsterdam Zuid en Amsterdam RAI is geen treinverkeer, maar metro’s rijden wel.