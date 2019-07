Werkstraffen geëist om wangedrag militairen

Het Openbaar Ministerie heeft tegen vijf (oud-)militairen van de Luchtmobiele Brigade in Schaarsbergen werkstraffen geëist van 40 tot 240 uur. De aanklagers hielden het vijftal dinsdag voor de militaire kamer van de rechtbank in Arnhem verantwoordelijk voor stelselmatige mishandelingen, bedreiging en vernederingen van drie andere militairen. Dat zou zijn gebeurd in de eerste helft van 2013, toen ze allen gelegerd waren in de Oranjekazerne.

Een van de drie slachtoffers kwam medio 2017 naar buiten met zijn verhaal, enkele maanden nadat hij aangifte had gedaan tegen zijn kwelgeesten. Hij had lang getwijfeld omdat hij nog loyaliteit voelde, zich schaamde en ook omdat hij bang was voor represailles. Daarna deden nog twee anderen aangifte.

Het OM besloot vijf verdachten te vervolgen.

De zaak zorgde voor grote ophef. Een onafhankelijke commissie deed onderzoek naar de misstanden.