Werkstraf voor vuurwerkbom bij pannenkoekenrestaurant Haarlem

De rechtbank in Haarlem heeft een 16-jarige jongen veroordeeld tot de (maximale) werkstraf van 200 uur, waarvan 120 uur voorwaardelijk, voor het laten ontploffen van een vuurwerkbom tijdens de laatste jaarwisseling. De bom was vastgemaakt aan de pui van een pannenkoekenrestaurant in Haarlem. Door de explosie raakte een medeverdachte ernstig gewond. Ook de jongen zelf raakte gewond en de schade aan het pand was aanzienlijk.

Volgens de rechtbank ging het om een wraakactie „vanwege een zakelijk geschil” met het restaurant. De rechter neemt het de jongen kwalijk dat hij voor „angst en onrust” heeft gezorgd, niet alleen bij direct betrokkenen, maar ook in de samenleving.

Bij het bepalen van de straf heeft de rechtbank er enigszins rekening mee gehouden dat er na de ontploffing nog diverse incidenten hebben plaatsgevonden die vermoedelijk verband houden met de ontploffing. Bij een van die incidenten is de moeder van de jongen ernstig gewond geraakt.

Het Openbaar Ministerie had een voorwaardelijke celstraf van drie maanden geëist, naast een werkstraf van 70 uur. Een celstraf vindt de rechtbank niet op zijn plaats, omdat de verdachte zijn verantwoordelijkheid heeft genomen en zijn leven weer op de rit heeft. De rechter bepaalde wel dat de jongen de komende jaarwisseling binnen moet blijven en een behandeling ondergaat. Ook mag hij geen contact hebben met de medeverdachte; die moet volgend jaar voor de rechter verschijnen.