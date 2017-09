Werkstraf voor veroorzaken treinongeluk

De 23-jarige chauffeur van de hoogwerker die vorig jaar bij Dalfsen een trein liet ontsporen is dinsdag door de rechtbank in Zwolle veroordeeld tot een taakstaf van 100 uur. Door het ongeval kwam de 49-jarige machinist om het leven en raakten twee passagiers gewond.

De man dacht met vier passerende treinen in het uur een kwartier de tijd te hebben om met de langzaam rijdende hoogwerker de spoorlijn Ommen-Dalfsen over te kunnen steken. Hij reed echter tijdens de spits het spoor over, als er niet vier maar acht treinen per uur rijden. De trein botste met 131 kilometer per uur op de hoogwerker en ontspoorde.

De rechters verwijten de 23-jarige bestuurder van de hoogwerker dat hij nalatig handelde door niet van tevoren de dienstregeling te raadplegen. „Hij nam de onverantwoorde gok dat hij met zijn rupsvoertuig over kon steken zonder een botsing met een trein te veroorzaken.”