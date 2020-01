Werkstraf voor tieners die trein beschoten met balletjespistool

De twee 15-jarige jongens die in november twee treinen beschoten met een balletjespistool krijgen een werkstraf van dertig uur, die ze moeten uitvoeren bij de NS. Ook krijgen ze een leerstraf en moeten ze een schadevergoeding betalen, bepaalde de kinderrechter van de rechtbank Breda donderdag. De treinen reden tussen Tilburg en Breda.

De jongens, uit Breda en Dorst, werden enkele dagen later opgepakt. Naast de vijf ramen die aan diggelen waren geschoten, zaten er ook inslagen van de metalen balletjes in de zijkanten van de treinen. De schade hiervan, 15.000 euro in totaal, moeten de jongens samen vergoeden.

Ook hebben de daders een mediationtraject gevolgd bij de NS. Zo probeerden de twee partijen er samen uit te komen en moesten de jongens een excuusbrief schrijven. De medewerking aan dit traject is meegenomen in de hoogte van de straf. De leerstraf van twintig uur is bedoeld om de jongens voor te bereiden op de toekomst en zo herhaling te voorkomen.