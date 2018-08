Werkstraf voor raadslid na valse aangiften

Voormalig CDA-raadslid Rob Huijben uit Dongen heeft een werkstraf van 80 uur geaccepteerd voor het doen van valse aangiften. Volgens het Openbaar Ministerie (OM) heeft het ex-raadslid alsnog een bekentenis afgelegd en is vanwege zijn kwetsbare psychische gesteldheid gekozen om de zaak buiten te rechter om te schikken.

Begin dit jaar maakte het OM bekend dat het toenmalige raadslid zou worden vervolgd omdat hij een mishandeling en bedreiging had verzonnen. In regionale media vertelde hij dat de bedreigingen te maken hadden met de opvang van vluchtelingen in Dongen. Zijn verhaal zorgde voor veel ophef in de gemeente.

Binnen het CDA in Dongen was er geen twijfel over de aangiften maar als gevolg van de strafzaak vroeg de partij hem in januari alsnog om te vertrekken. Huijben ging zelfstandig verder maar werd bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart niet herkozen.