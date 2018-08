Werkstraf voor online bedreigen Mark Rutte

Een 48-jarige man uit Winschoten die vorig jaar in februari via Facebook opriep minister-president Mark Rutte ‘op te hangen’ of ‘dood te schieten’, is veroordeeld tot een werkstraf van zestig uur. De politierechter wilde voorkomen dat de man opnieuw dergelijke ‘schofterige’ berichten plaatst en legde hem ook een voorwaardelijke celstraf van drie maanden op.

De Winschoter schreef op de openbare pagina van de politieke partij VVD onder meer: „Rutte hang je op vieze vuile flikker en doodschieten die vent”. De officier van justitie vond de teksten niet alleen bedreigend maar ook opruiend en had zestig uur werkstraf en één maand voorwaardelijke celstraf geëist.

De rechter tilde er zwaar aan dat de man uit Winschoten niet verscheen. De zaak werd in januari nog uitgesteld, omdat de gedaagde zich kort voor zitting ziek meldde. Volgens de rechter neemt hij zijn verantwoordelijkheid niet en vond hij zijn aanhouding destijds kinderachtig. Om die reden verlengde de rechter het voorwaardelijke deel van de straf.