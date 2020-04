Werkstraf voor mishandeling om deurbeleid jonge winkelmedewerker

De politierechter in Utrecht heeft woensdag een 21-jarige man uit Amersfoort veroordeeld tot een werkstraf en het betalen van een schadevergoeding, omdat hij een 16-jarige medewerker van supermarkt Plus heeft mishandeld. De Amersfoorter greep de jongen bij de keel en werkte hem tegen de grond, omdat hij per se samen met zijn vrouw boodschappen wilde doen en hem dat werd verboden.

De medewerker stond op 3 april bij de ingang van de Amersfoortse vestiging en wees de man op het deurbeleid in verband met de coronamaatregelen: 1,5 meter afstand houden, gebruik van winkelwagen of -mandje en met één persoon tegelijk boodschappen doen. De verdachte protesteerde daartegen. De medewerker zei dat ze niet samen de winkel in mochten, waarna de mishandeling plaatsvond.

De officier van justitie had ook nog enkele dagen celstraf geëist, maar de rechter volstond met 100 uur werkstraf, waarvan 30 uur voorwaardelijk. Daarnaast moet de man een schadevergoeding van 250 euro aan het slachtoffer betalen.