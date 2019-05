Werkstraf voor leidinggevende die HEMA bestal

Een leidinggevende van de HEMA in Delft is veroordeeld tot 240 uur werkstraf, omdat zij vijftien maanden lang vele honderden artikelen heeft verduisterd bij haar werkgever. Van deze straf is 80 uur voorwaardelijk. Daarnaast krijgt Bianca H. (48) een meldplicht, moet ze zich laten behandelen en meewerken aan schuldhulpverlening, zo oordeelde de rechtbank in Den Haag maandag. Ook moet ze de HEMA ruim 12.500 euro terugbetalen.

Haar partner Hendrik P. (43) uit Delft werd vrijgesproken. De rechtbank vindt niet bewezen dat hij ervan op de hoogte was dat de spullen die zij meebracht, waren gestolen. P. zei dat hij dacht dat ze de spullen kocht met personeelskorting. B. zelf had eveneens verklaard dat haar partner niet wist van de illegale herkomst.

Zelf had ze toegegeven dat ze de spullen had gestolen, naar eigen zeggen om schulden af te lossen. De gestolen waar - variërend van chocola en lampen tot computerspullen - verkocht het stel door op rommelmarkten en via internet. Dat gebeurde tussen eind 2016 en februari 2018. Een deel van de buit werd teruggevonden in haar woning. De rechtbank wees erop dat de schulden van B. nog steeds bestaan.

De aanklager had tegen H. 180 uur werkstraf geëist en tegen haar partner P. 100 uur, voor medeplichtigheid en witwassen van de buit.

De rechtbank noemde het feit ernstig, omdat de vrouw de spullen stal tijdens haar dienstbetrekking, daarmee het vertrouwen heeft geschonden en als leidinggevende een voorbeeldfunctie had. De HEMA krijgt niet het hele gevorderde bedrag van 32.000 euro terug, maar alleen de onderzoekskosten, besloot de rechtbank.