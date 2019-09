Werkstraf voor ex-stagiaire rechtbank

De 24-jarige Dila G. uit Naaldwijk is door de politierechter in Den Haag veroordeeld tot 60 uur werkstraf, waarvan de helft voorwaardelijk met een proeftijd van een jaar wegens het doorgeven van vertrouwelijke informatie van justitie. Als stagiaire bij de commissie van toezicht bij de rechtbank Midden-Nederland zocht zij in een justitiële database informatie op over bekenden en familieleden. Ook zocht zij informatie op over onder anderen Willem Holleeder.

De zaak kwam aan het rollen toen de telefoon van een vriend van G. werd afgetapt. Hij werd verdacht van drugshandel en wapenbezit. Meeluisterende politieagenten hoorden de vriend vertellen dat G. informatie over hem in het systeem had opgezocht en doorgegeven.

G. vertelde dat zij alle informatie puur uit nieuwsgierigheid had opgezocht en dat zij geen kwade bedoelingen had. De officier van justitie had 60 uur werkstraf tegen haar geëist.