Werkstraf na lekken over Bossche burgemeester

Raadslid Sjef van Creij en oud-wethouder Jos van Son van de gemeente ’s-Hertogenbosch krijgen 40 uur taakstraf omdat ze hebben gelekt uit de vertrouwenscommissie die in 2017 een nieuwe burgemeester moest aanstellen. Dat heeft de rechtbank in Den Bosch maandag bepaald. Voor Van Creij komen er nog 20 uur voorwaardelijk bovenop.

De twee brachten nog voor de voordracht de naam van Jan Hamming naar buiten. Dat was de belangrijkste kandidaat. Van Creij zei dat tegen Van Son en die weer tegen zijn collega-wethouders.

Tegen de politici was een boete van 1000 euro geëist. De rechtbank vond dat die straffen onvoldoende waren. „Wie zoiets doet, verdient meer straf.”

De zaak begon toen het Brabants Dagblad de sollicitatieprocedure gedetailleerd reconstrueerde. Wie dat naar de krant lekte staat niet vast. Door het hele verhaal werd wel duidelijk dat Jack Mikkers, die uiteindelijk burgemeester werd, de tweede keus was. Burgemeester Hamming van de gemeente Heusden trok zich namelijk vlak voor zijn voordracht terug, omdat hij burgemeester in Zaanstad werd.

Bij het rechercheonderzoek werden telefoongegevens opgevraagd van een journalist van de krant. Toen dat bekend werd, ontstond veel ophef. Justitie vernietigde uiteindelijk die gegevens. Lekken naar de pers werd ook niet meer ten laste gelegd. De rechtbank vond alle negatieve publiciteit rond de zaak geen reden voor strafvermindering. ,”U dient een publieke functie. U had een geheimhoudingsplicht. Het schenden daarvan doet afbreuk aan het op ordelijke wijze functioneren van het openbaar bestuur.”

Van Creij was getergd nadat hij het vonnis hoorde. „Als je hier al voor wordt veroordeeld, mogen ze in Den Haag hun borst nat maken.” Zowel Van Creij als Van Son overweegt in hoger beroep te gaan, zeiden ze maandag.