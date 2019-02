Werkstraf na fataal ongeluk Flipjes Toertocht

Het ongeluk tijdens Flipjes Toertocht in 2017 waarbij een 41-jarige Nijmeegse wielrenster overleed, is de schuld van een 20-jarige automobilist uit Lienden. De rechtbank in Arnhem heeft hem vrijdag veroordeeld tot 120 uur werkstraf plus een rijverbod van een jaar, waarvan de helft voorwaardelijk.

De recreatieve wielertocht kwam 22 juli 2017 door het Betuwse dorp Lienden. Daar reed de toen 19-jarige automobilist een wegversmalling in, terwijl een groep wielrenners hem al tegemoet kwam. Rijdend door de wegversmalling ging zijn aanhanger slingeren. De wielrenners moesten remmen en klapten op elkaar. De Nijmeegse is daarbij vermoedelijk hard tegen de aanhanger geklapt. Zij overleed in het ziekenhuis.

De rechtbank vindt dat de man een inschattingsfout heeft gemaakt. De Liendenaar had erop gerekend dat de fietsers ruimte voor hem zouden maken. De rechtbank benadrukte dat de wielrenners, die volgens de advocaat van de automobilist te dicht op elkaar reden, niets te verwijten viel.