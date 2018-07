Werkstraf in zaak mishandeling Vindicat-lid

Een lid van de Groningse studentenvereniging Vindicat is donderdag door de politierechter veroordeeld tot een werkstraf van 90 uur, waarvan 50 uur voorwaardelijk, voor mishandeling van een corpslid op 3 december 2017.

Het Openbaar Ministerie had een taakstraf van 150 uur geëist, waarvan 80 uur voorwaardelijk. De zaak tegen een tweede verdacht lid is opgeschort. Hij ontkent geweld te hebben gebruikt en wil dat drie getuigen worden gehoord. Zijn zaak gaat op 22 oktober verder.

Beide verdachten, mannen van 22 jaar, verschenen donderdag in de rechtbank in Groningen. Zij zouden het andere corpslid hebben geschopt en geslagen op een feest van Vindicat, aldus het OM. Het slachtoffer liep ernstige verwondingen aan zijn oog, neus en gebit op plus een hersenschudding. De verdachte die wel zijn verhaal deed, zei alleen „een tikkie” te hebben uitgedeeld na een ruzie bij de bar.

Verdachte stond daar met een groepje. Hij had gedronken maar was niet „straalbezopen”. „Het gebeurde allemaal in een paar seconden”, zei hij tegen de rechter. „Het begon met een woordenwisseling, daarna was het duwen en trekken. Ik hoorde een schreeuw van een vriend en heb toen gereageerd.” De tik was volgens hem om de aandacht van het slachtoffer te krijgen. „Hij beukte namelijk door ons heen om bier te halen. Dat vond ik niet kunnen.”

Volgens de rechter is er geen bewijs voor de theorie dat de verdachte, die is geschorst door Vindicat, meer geweld heeft gebruikt dan de tik. Wel was volgens de raadsheer zijn klap wel zo stevig dat er sprake is van buitenproportioneel geweld. De rechter stelt als voorwaarde bij de straf dat de man zich moet laten behandelen aan een drank- en geweldprobleem.

In november werd ook een Vindicat-lid veroordeeld tot een taakstraf. Hij had tijdens een ontgroening in 2016 op het hoofd gestaan van een aspirant-lid. Na die mishandeling werd een gedragscode voor studentenverenigingen opgesteld. Die is ook door Vindicat ondertekend. Volgens de code moet fysiek geweld zo snel mogelijk worden gemeld. Dit heeft Vindicat bij de nieuwe kwestie niet gedaan. De Rijksuniversiteit Groningen en de Hanzehogeschool besloten daarom de bestuursbeurzen voor Vindicat niet uit te betalen.