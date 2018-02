Werkstraf geëist tegen leiding Odfjell

Tegen een voormalig voorman van een werkploeg, een terminalmanager en een voormalig algemeen directeur van het Rotterdamse tankopslagbedrijf Odfjell zijn werkstraffen van 120 uur geëist. Ondanks waarschuwingen en bezwaren van de werkvloer hebben zij volgens het Openbaar Ministerie in oktober 2009 leiding gegeven aan een onveilige manier van werken met de explosieve en giftige stof methanol.

In oktober 2009 moesten bij Odfjell treinwagons met methanol worden beladen. Dit gebeurde onder tijdsdruk, aangezien een grote klant zonder methanol dreigde te komen zitten. Vanwege computerproblemen werd besloten een van de treinwagons niet via de voorgeschreven manier te beladen, maar het handmatig met behulp van een slang te doen. Hierdoor was er echter geen beveiliging tegen overlopen. Ook was de slang niet verbonden met de machine die eventuele giftige dampen kon afzuigen, zoals wel moest.

Doordat iets misging, liep vervolgens ongeveer 3500 liter methanol naast de tankwagon. Een van de medewerkers wist uiteindelijk de laadpijp waaraan de slang zat af te sluiten.

Werknemers op de werkvloer hadden vooraf nog gewaarschuwd voor de risico’s en gevaren, maar de voorman en terminalmanager gaven desondanks, en volgens een medewerker zelfs onder dwang, opdracht het zo te doen. Het OM rekent het de algemeen directeur aan dat werkinstructies niet werden nageleefd en voorgeschreven beveiligingen werden omzeild. „Een gevaarlijke stof kwam in aanzienlijke hoeveelheid vrij binnen een explosiegevaarlijke zone, de gezondheid van werknemers was in het geding en protest van werknemers werd genegeerd”, aldus het OM.