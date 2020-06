Werkstraf geëist tegen agent voor meineed en mishandeling

Tegen een 36-jarige agent is woensdag voor de rechtbank in Arnhem een werkstraf van 240 uur en een voorwaardelijke gevangenisstraf van drie maanden geëist voor mishandeling en het plegen van meineed. De agent zou in februari 2019 in een proces-verbaal dingen hebben opgeschreven die niet klopten.

De agent schreef onder meer dat ‘de verdachte in een hoekje zat en zijn armen niet wilde laten zien’. Ook schreef hij dat de verdachte niet wilde opstaan en niet deed hij wat hij hem opdroeg. Beelden die een getuige beschikbaar had gesteld, wezen uit dat het anders was gegaan.

Toen de agent riep dat de man zijn handen moest laten zien, stak de verdachte beide armen omhoog. Vervolgens schold de agent tegen de man en gaf hij hem tot drie keer toe een klap met zijn wapenstok. De man liep daarbij een gebroken arm op. De beelden van de getuige, een buurtbewoner, worden ondersteund door de aangifte van de man. Het incident had plaats in Arnhem.