Werkstraf geëist na ongeval met scholiere Driestar

Tegen een 58-jarige vrouwelijke buschaffeur is dinsdagmiddag bij de rechtbank in Den Haag een werkstraf van 240 uur geëist wegens het ongeval waarbij de 14-jarige Rhodé Zondag uit Woerden in april vorig jaar om het leven kwam.

Dat bevestigde een woordvoerder van het openbaar ministerie in Den Haag dinsdagmiddag desgevraagd. Ook is tegen de vrouw een rij-ontzegging van vijftien maanden, waarvan zes maanden voorwaardelijk, geëist.

Volgens officier van justitie M. Ariese reed de Arriva-buschauffeur, die dertig jaar ervaring had, „onoplettend en aanmerkelijk onvoorzichtig” op het moment van de aanrijding met de scholiere op de Thorbeckelaan in Gouda. Daarbij raakte een spiegel van de bus het stuur van de fiets van Rhodé Zondag. Het meisje kwam net van school, het Driestar College in Gouda.

De advocaat van de buschauffeur vroeg vrijspraak en stelde dat de vrouw een inschattingsfout maakte, meldde het AD. De advocaat stelde dat de bewuste weg niet aan de wettelijke normen voldeed en sprak van een „rampjaar” voor de vrouw. Eind vorig jaar overleed de echtgenoot van de vrouwelijke chauffeur.

De rechter doet over twee weken uitspraak.