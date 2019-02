Werkstraf en excuus aan bestuur Vlaardingen

Twee mannen die de burgemeester van Vlaardingen beledigden op social media, moeten van het Openbaar Ministerie (OM) zestien uur werkstraf doen. De beledigingen volgden op het verbod van de traditionele vreugdevuren in Vlaardingen. Daarnaast moeten de twee een excuusbrief schrijven aan burgemeester Annemiek Jetten, zo is bepaald tijdens een OM-hoorzitting.

Volgens de officier van justitie waren het grove beledigingen die in de aanloop naar de jaarwisseling op Facebook werden gezet. Het gaat om een 37-jarige man uit Vlaardingen en een 20-jarige man uit Zoetermeer. Ze kunnen binnen veertien dagen nog verzet aantekenen tegen de strafbeschikking van het OM.

Het gemeentebestuur had de vuren verboden in verband met de veiligheid van de inwoners. De twee verdachten waren het daar niet mee eens en uitten dat met beledigende teksten. Er volgde zelfs beveiliging van het gemeentehuis.

De burgemeester ook nog tegen anderen vier aangiftes gedaan van bedreiging en belediging. Deze zaken zijn nog in onderzoek. Het OM zal er later over beslissen.

In Den Haag leidden de twee vreugdevuren ook tot spanningen. Zo uitten bouwers verbale bedreigingen tegen gemeenteambtenaren en hulpverleners. Daar volgden geen aangiftes van. Wel werden excuses gemaakt.