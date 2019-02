Werkstraf en boete voor brein tuindersfraude

Hoofdverdachte Theo van K. in een grote slepende strafzaak over fraude door Brabantse en Limburgse tuinders is dinsdag veroordeeld tot een werkstraf van 240 uur en een boete van 134.000 euro. De rechtbank in Den Bosch legde bovendien de maximale voorwaardelijke celstraf op van twee jaar. Tegen de zakenman was vorige maand vijf jaar celstraf geëist.

De 71-jarige Theo van K. was het brein achter een schijnconstructie om aardbeien en champignons goedkoop te laten oogsten door Poolse seizoensarbeiders. De zakenman kocht de ongeoogste gewassen en liet ze plukken door Polen in dienst van zijn Poolse of Cypriotische bedrijven. In Nederland werden daar geen premies over afgedragen aan de fiscus.

Volgens de rechtbank heeft hij zich zo schuldig gemaakt aan belastingfraude en witwassen van miljoenen euro’s.

In de hoogtijdagen van het imperium van Theo van K. werd een kwart van de aardbeien in Nederland geplukt door zijn Poolse personeel. Champignons en aardbeien werden geleverd aan gerenommeerde bedrijven zoals The Greenery en Albert Heijn. De omzet liep op tot 85 miljoen euro per jaar.

De zakenman hoeft niet meer naar de gevangenis omdat de strafzaak tegen hem ruim acht jaar op zich liet wachten. Ook speelt mee dat negentien betrokken tuinders de kans kregen om een schikking te treffen. De tuinders accepteerden in 2017 werkstraffen en betaalden samen 25 miljoen euro illegale winst terug.