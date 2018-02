Werkstraf 14-jarige voor handel nitraatbommen

Een veertienjarige jongen uit het Drentse Geesbrug is veroordeeld voor handel in illegaal vuurwerk. Op zijn twaalfde, in 2016, verkocht hij onder meer nitraten en vlinderbommen door heel Nederland. Hij verstuurde het illegale vuurwerk via de post. Daarmee bracht hij meerdere mensen ernstig in gevaar, oordeelde de rechtbank.

Hij is veroordeeld tot zestig uur werkstraf, waarvan dertig voorwaardelijk. De jongen bewaarde het zware vuurwerk in zijn slaapkamer en de loods bij het huis waar hij met zijn ouders woonde. De rechtbank acht zijn vader (50) en moeder (49) mede schuldig aan het vuurwerkbezit. Van het helpen bij de handel werden ze vrijgesproken. De vader is veroordeeld tot zestig uur werkstraf. De moeder, die ook werd bestraft voor witwassen, kreeg 1000 euro boete.

De rechtbank verwijt de ouders ook dat ze onvoldoende toezicht op hun zoon hebben gehouden.