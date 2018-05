Werkstaf voor vlogger om beledigend filmpje

De politierechter heeft vlogger Tim van Teunenbroek uit Almere vrijdag een werkstraf van veertig uur opgelegd voor het beledigen van de verstandelijk beperkte supermarktmedewerker Jeroen. Ook moet hij het slachtoffer 500 euro schadevergoeding betalen.

Van Teunenbroek is bekend van het voormalige YouTubekanaal SnapKing. Hij opereert tegenwoordig op YouTube onder de naam DieTim. Hij moest zich voor de rechtbank in Zwolle verantwoorden voor een door hem in een Albert Heijnwinkel gemaakt filmpje in de zomer van 2015. Daarin is te zien dat Jeroen, die het syndroom van Down heeft, boos wordt als er iemand „Jan Peter Balkenende” naar hem roept. Hij vlucht weg, roept wat terug, terwijl hem nog een paar keer Balkenende wordt nageroepen.

Het filmpje werd zonder toestemming op het YouTubekanaal van de vlogger gezet en verspreidde zich daarna in razendsnel tempo. Jeroen raakte er overstuur van, vertelde moeder Ans Eikelboom eerder in het Nederlands Dagblad. „Hij was verdrietig, boos en helemaal van slag.” Eikelboom deed aangifte en eiste 500 euro schadevergoeding.

Volgens officier van justitie Merle Jannink is er sprake van belediging en schending van portretrecht. Ze toonde de bewuste video –die negen seconden duurt– in de rechtszaal. Kort daarna barstte Jeroen, die samen met zijn ouders op de tribune zat, in huilen uit.

Dat raakte Van Teunenbroek, die zich met betraand gezicht omdraaide en verklaarde: „Dit was echt niet de bedoeling.” Hij kon rechter Margriet van Bruggen niet uitleggen hoe het filmpje, dat hij met zijn telefoon had gemaakt, op zijn YouTubekanaal, dat inmiddels 388.000 abonnees heeft, terecht was gekomen. Volgens de vlogger had hij „geen speciale reden” gehad om het bewuste filmpje te maken. „Ik heb er superveel spijt van. Het is niet leuk om te zien. Ik wist in eerste instantie niet dat die jongen een beperking had. Anders had ik het zeker ook niet gedaan. Ik wil excuses aanbieden aan de hele familie van de jongen.”

De vlogger zei niet meer te weten hoe hij op het idee voor het filmpje was gekomen. „Drie jaar geleden was ik een andere persoon. Ik ben veranderd.” Van Bruggen stelde dat zij „zonneklaar” uit het filmpje kon opmaken dat Jeroen het syndroom van Down heeft. „Dat moet u toch ook gezien hebben?” De verdachte antwoordde ontkennend. Volgens de rechter past het filmpje in een patroon van filmpjes die ze op internet van hem zag waarin mensen worden beledigd. „Realiseert u zich dat veel mensen dit filmpje hebben gezien en gedeeld? En dat er onder uw volgers veel kinderen zijn?”

Volgens Van Teunenbroek was het filmpje van Jeroen gemaakt in een tijd dat hij nog niet zo bekend was in Nederland. Doordat zijn stem later herkend werd, werd het openlijk aan hem als SnapKing gelinkt. De vlogger vaart nu een andere koers. Op zijn kanaal is een excuusfilmpje te zien en ook gaat hij bij eerdere slachtoffers langs om sorry te zeggen, waar hij dan weer video’s van heeft gemaakt. Tegenwoordig maakt hij filmpjes, onder andere onder het label #TimGaatGek, waarin hij onder meer op straat meisjes vraagt of hij hun string mag doorknippen.

Moeder Ans Eikelboom zei het jammer te vinden dat de verdachte geen contact had gezocht om persoonlijk excuses te maken. „Jeroen is gekwetst en zijn onbevangen vertrouwen in mensen heeft een deuk opgelopen.”

Officier van justitie Jannink eiste zestig uur werkstraf, inclusief de door de familie gevraagde schadevergoeding van 500 euro. Ze wees erop dat vooral de context van de term ”Balkenende” beledigend was voor Jeroen. „Tegen zijn wil in is het filmpje met de tekst ”Slisking, pestmongool” online gezet. Dat is aanranding van iemands goede eer en naam. Er moet paal en perk gesteld worden aan dit soort handelingen.”

De rechter deelde die mening. „Ik vind het filmpje beledigend. En u heeft het expres gedaan. Hiermee is een fatsoens- en strafrechtelijke norm overschreden. De vraag is of Jeroen er ooit nog van afkomt.”

Bij het bepalen van de straf hield de rechter er rekening mee dat de vlogger eerder met justitie in aanraking is geweest. „Ik kom hier in de toekomst niet meer te zitten voor dit soort dingen”, beloofde de vlogger. De rechter legde uiteindelijk twintig uur werkstraf minder op dan geëist en wees de schadevergoeding toe. Na afloop liet Eikelboom weten „ontzettend blij” te zijn. „Op deze uitspraak hadden wij gehoopt.”