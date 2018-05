Werknemers streekvervoer staken opnieuw

De landelijke staking in het streekvervoer gaat dinsdag haar tweede dag in. Opnieuw rijden er in vrijwel het hele land geen streekbussen en geen regionale treinen. Door twee dagen het werk neer te leggen willen FNV en CNV hun eisen voor een nieuwe cao bij de regionale vervoersbedrijven kracht bijzetten.

Volgens de bonden is de eerste stakingsdag in bijna het hele land goed verlopen. Meer dan 85 procent van het personeel legde het werk neer, meldde FNV.

Dinsdag wordt er gestaakt tot elf uur ’s avonds. ’s Middags vindt op initiatief van FNV een demonstratieve mars plaats in Den Haag. Alle stakende werknemers zijn opgeroepen hieraan deel te nemen.

De stakers willen een loonsverhoging, maatregelen om de werkdruk te verminderen en plaspauzes tijdens hun dienst. De werkgevers hadden geprobeerd de staking door de rechter te laten verbieden. Die ging daar niet in mee.

De cao Streekvervoer geldt voor 12.000 werknemers. Het stadsvervoer in Amsterdam (GVB), Den Haag (HTM) en Rotterdam (RET) valt niet onder de actie. Zij hebben een andere cao.