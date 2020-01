Werknemers Sittards bedrijf thuis na terugkeer uit Wuhan

Vijf werknemers van het chemietechnologisch bedrijf Stamicarbon in Sittard blijven sinds dinsdag thuis, nadat ze op 18 januari waren teruggekeerd van een zakenreis naar een aannemer in de Chinese metropool Wuhan in China. De maatregel is genomen naar aanleiding van het risico voor besmetting met het nieuwe coronavirus.

Aanvankelijk keerden de werknemers gewoon terug naar hun werkplek in Sittard. Maar nu onder meer het RIVM de protocollen heeft aangescherpt voor mensen die uit China terugkeren, heeft het bedrijf maandagavond besloten de werknemers thuis te laten werken.

Dat zei een woordvoerster van het bedrijf naar aanleiding van berichtgeving in de Limburger. Stamicarbon, van oorsprong een DSM-dochter, verkoopt chemische technologie voor het bouwen van kunststoffabrieken. Om die reden waren de vijf werknemers in Wuhan in gesprek met een aannemer. Wuhan is de regio waar het nieuwe coronavirus uitbrak.

„Bij hun terugkeer keken we naar de toenmalige protocollen van onder meer RIVM en ministerie”, zei een woordvoerster van het bedrijf dinsdag. „Omdat de vijf geen ziekteverschijnselen vertoonden, gingen ze hier weer aan de slag. Maar inmiddels zijn de protocollen aangescherpt. Vandaar ons besluit hen deze week thuis te laten.”