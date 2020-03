Werknemers Hoenderloo Groep gaan volgende week staken

Werknemers van De Hoenderloogroep leggen in de loop van volgende week voor 24 uur het werk neer. Ze voeren samen met de FNV actie tegen de definitieve sluiting van twee vestigingen van de jeugdzorginstelling, die dinsdag door de raad van bestuur van de koepelorganisatie Pluryn is aangekondigd.

Het gaat om de vestigingen in Deelen en Hoenderloo. De sluiting gebeurt vanwege financiële strubbelingen, maar ook omdat de kwaliteit van de zorg niet in orde zou zijn.

Na het weekend wordt beslist op welke dag de actie plaatsvindt. Tijdens de staking „blijft de minimale zorg op de groep gewaarborgd”, aldus de FNV.

De Hoenderloo Groep biedt specialistische zorg voor kinderen met complexe problemen. In de vestigingen zitten in totaal ongeveer 160 kinderen. Het is de bedoeling dat de vestigingen in augustus dichtgaan, aan het begin van het nieuwe schooljaar.