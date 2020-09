Werknemers gespreid naar het werk in regio Amsterdam

Een grote groep mensen gaat met het oog op het coronavirus gespreid aan het werk in de regio Amsterdam. Ruim twintig werkgevers met in totaal bijna 40.000 medewerkers hebben hier afspraken over gemaakt. Daaronder bevinden zich bijvoorbeeld de gemeente Amsterdam, de provincie Noord-Holland, Vervoerregio Amsterdam, Loyens & Loeff, ABN AMRO en Royal Schiphol Group.

Meer thuiswerken blijft volgens de deelnemende organisaties de norm. Wie wel reist, kiest rustige tijden, vooral buiten de spits. Vervoermiddelen worden afgewisseld bij grotere afstanden: openbaar vervoer, (elektrische) fiets of (deel)auto. „We hebben nu de kans om definitief anders te organiseren waar we werken en wanneer we de reis daarnaartoe maken. Veel mensen werken nu thuis en blijven dat in ieder geval een aantal dagen in de week doen. Die spreiding zorgt voor merkbaar minder drukte in de trein, bus en tram, op de weg en op de fietspaden,” aldus Sharon Dijksma, de Amsterdamse wethouder verkeer en vervoer.

De samenwerkende partijen roepen ook andere bedrijven op hun mobiliteitsbeleid te vernieuwen. „Het is belangrijk dat thuiswerken en gespreid reizen onderwerp van gesprek is tussen werkgever en werknemer en onderdeel wordt van het duurzame mobiliteitsbeleid van een organisatie. Dan is de kans veel groter dat thuiswerken echt ingeburgerd raakt. In deze periode blijven we kijken hoe dingen slimmer kunnen,” zegt Dick Benschop, topman van Schiphol. „Dat geldt ook voor de manier waarop we reizen. Daarom blijven we in het bijzonder inzetten op meer fietsgebruik”.