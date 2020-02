Werknemer in kritieke toestand na ongeval in Beverwijk

Op een bedrijventerrein in Beverwijk is iemand dinsdagochtend zwaargewond geraakt door een ongeluk met containers. De persoon is in levensgevaar en overgebracht naar het ziekenhuis. Nog iemand raakte bij het incident gewond, maar de toestand van deze persoon is stabiel, zo laat een woordvoerder van de veiligheidsregio Kennemerland weten na berichtgeving hierover door NH Nieuws.

Het ongeluk met containers gebeurde op het terrein van Riwald Recycling aan de Zuiderkade. Volgens de zegsman is het aannemelijk dat de twee in dienst zijn van het bedrijf, maar dit is niet zeker.

Mogelijk ging er iets mis bij het op- en afzetten van de containers. Wellicht heeft de wind hier een rol in gespeeld, maar ook dat is nog niet duidelijk. De zwaargewonde kon ontzet worden door medewerkers van het bedrijf, de andere persoon door de brandweer.

De Inspectie SZW (voorheen de Arbeidsinspectie) is in kennis gesteld. Dit is standaardprocedure bij dit soort bedrijfsongevallen.