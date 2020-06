‘Werkloosheid op Aruba 77 procent’

De werkloosheid op Aruba is door de coronacrisis gestegen tot 77 procent. Eind 2019 was het nog 7,3 procent. Dat zei fractieleider Rocco Tjon van de grootste politieke partij op Aruba, MEP, woensdag in overleg met parlementariërs uit Nederland, Curaçao en Sint-Maarten.

Volgens Tjon komt het hoge werkloosheidscijfer vooral doordat Aruba enorm afhankelijk is van het toerisme. Dat ligt door de coronacrisis helemaal stil. Het is volgens hem goed om in een later stadium te kijken of die afhankelijkheid teruggeschroefd kan worden. Nu wil Aruba zo snel mogelijk weer toeristen ontvangen.