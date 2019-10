Werkhovense boer Gert S. blijft voorlopig vastzitten

Boer Gert S. uit Werkhoven wordt verdacht van het stichten van drie branden en van het witwassen van geld. Hij blijft voorlopig vastzitten. Dat bleek woensdag tijdens een pro-formazitting in de rechtbank.

De boer werd tot nog toe alleen verdacht van het stichten van brand in zijn boerderij in juni. Hij zou zijn bed hebben overgoten met een brandbare vloeistof. Daarvoor is hij in juli aangehouden.

Volgens het openbaar ministerie zit hij echter ook achter de brand in een huis in Cothen in 2018 en een brand op zijn terrein in Werkhoven in 2018. Daarnaast wordt hij verdacht van het witwassen of verduisteren van geld. Over dat laatste wilde het OM niets zeggen, omdat het onderzoek nog loopt.

Tijdens de zitting deed Gert S. een dringend verzoek aan het OM om „de oogkleppen af te zetten” en de echte dader te vinden. „Ik ben geen brandstichter en geen moordenaar van mijn dieren”, zei hij tegen de rechter. Hij vroeg of hij naar huis mocht gaan.

De rechtbank besloot echter dat S. in de cel moet blijven. „Het dossier bevat sterke aanwijzingen voor uw betrokkenheid”, aldus de voorzitter.

De boer blijft zeker tot aan de volgende zitting, op 8 januari, vastzitten.