Werkgroep MH17 vraagt Trump om steun

De Werkgroep Waarheidsvinding MH17 heeft een brief gestuurd naar de Amerikaanse president Donald Trump. De groep vraagt Trump om zijn steun, vooral met het oog op een mogelijke ontmoeting met de Russische president Vladimir Poetin later deze maand.

In de brief verwijst de werkgroep, die naar eigen zeggen zo’n dertig families van slachtoffers vertegenwoordigt, naar de reactie van Trump op de dood van de Saudische journalist Jamal Khashoggi. De Amerikaanse president noemde de opstelling van de Saudische autoriteiten „de slechtste doofpot in de geschiedenis van doofpotten”.

De nabestaanden vragen Trump of de Russische houding niet in dezelfde categorie thuishoort en een soortgelijke reactie verdient. „Een reactie die aandringt op de waarheid en geen doofpotten accepteert”, aldus de groep. „Als één enkel onschuldig leven zo’n reactie verlangt, dan zijn 298 er zeker genoeg”, schrijven ze.