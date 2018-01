Werkgevers willen ‘dolgraag’ gesprek bonden

De werkgevers in het streekvervoer willen „dolgraag” in gesprek met de vakbonden over een nieuwe „goede” cao. Dat heeft Fred Kagie, voorzitter van de brancheorganisatie Vereniging Werkgevers Openbaar Vervoer (VWOV) donderdag laten weten.

„Vanuit de werkgevers ligt nog geen eindbod op tafel. Wij nodigen de bonden dan ook van harte uit om verder in gesprek te gaan en goede afspraken te maken over de thema’s werkdruk, vergrijzing, scholing en de loonparagraaf. We zien ruim voldoende aanknopingspunten om hierover met elkaar in gesprek te gaan.” Hij reageert hiermee op de mededeling van vakbonden CNV en FNV dat er vervolgacties op stapel staan als de werkgevers de chauffeurs en machinisten niet tegemoetkomen.

„Vanuit de werkgevers vinden wij de staking van donderdag die zoveel reizigers dupeert voorbarig en vervolgacties zeker ook. Laten we met elkaar gaan praten en onze reizigers niet verder duperen” aldus Kagie.