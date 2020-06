Werkgevers tevreden met advies commissie Remkes

Werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland zijn over het algemeen tevreden over de aanbevelingen van het Adviescollege Stikstofproblematiek. Zo kan het gebruik van een drempelwaarde voor de bouw de goedkeuring van de belangenverenigingen wegdragen. Wel blijven er nog vragen over een aantal adviezen over.

Onder meer de adviezen over de industrie zijn voor VNO-NCW en MKB-Nederland nog wat onduidelijk. Volgens de werknemersorganisaties lijkt het adviescollege te suggereren „dat voor de industrie het behalen van de afspraken uit het klimaatakkoord voldoende is”. Het blijft echter ongewis of dit ook echt zo is. Ook de adviezen voor de scheepvaart „verdienen nadere bestudering”.

Redersbranchevereniging Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders (KVNR) is positiever over de aanbevelingen voor die sector, die „in lijn zijn met de ambities van de zeevaart op het gebied van milieu en klimaat.” Volgens KVNR-directeur Annet Koster moeten een aantal onderdelen nog wat worden verduidelijkt. „Maar hierover gaan we graag in gesprek met het kabinet.”