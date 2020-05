Werkgevers: te weinig steun voor gesloten sectoren

Het kabinet neemt in zijn nieuwe steunpakket te weinig maatregelen om sectoren die nu nog op slot zitten te helpen. Dat zeggen werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland, die verder wel blij zijn met langere overheidssteun voor bedrijven. Ook het feit dat er meer ondersteuning is voor het voldoen van de vaste lasten, vinden zij positief.

Andere verbeteringen die de werkgeversorganisaties zien, is de mogelijkheid om te kunnen herstructureren als dat nodig is. Ook het verplaatsen van de referentiemaand voor omzet en salaris van januari naar maart is positief, vinden VNO-NCW en MKB-Nederland, omdat daarmee seizoensbedrijven veel meer geholpen zijn.

Ondernemend Nederland laat weten opgelucht te zijn dat de steunmaatregelen zijn verlengd. „Deze hulp is noodzakelijk om in de basis gezonde bedrijven de coronacrisis te helpen overleven”, aldus voorzitter Hans Biesheuvel. „Het is goed dat het kabinet ondernemers meer perspectief biedt. Dit geeft hun een belangrijk signaal van vertrouwen in de toekomst.”