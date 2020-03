‘Werkgevers mogen hun personeel geen gedwongen verlof opleggen’

Werkgevers mogen ondanks de zware tijden vanwege de coronacrisis hun personeel geen gedwongen verlof opleggen. Daarvoor waarschuwt vakbond CNV na meerdere bezorgde telefoontjes van werknemers te hebben ontvangen. „Gedwongen vakantiedagen of overuren opnemen is niet aan de orde. Daarover zijn we volstrekt helder.”

Werkgevers kampen vanwege de maatregelen om het oprukkende coronavirus te bestrijden met minder werk of zelfs bedrijfssluitingen. Dat is in de eerste plaats een ondernemersrisico, stelt CNV. „Dat mag niet meteen op het bord van de werknemers worden gelegd,” aldus jurist Myranda Cuijpers van de vakbond. Verlofdagen zijn volgens CNV van de werknemer en de werkgever mag daar niet vrij over beschikken omdat dat nu eenmaal goed uitkomt.

Het is ook niet de bedoeling dat werknemers onder druk van hun baas hun verlofdagen opofferen. „Een werkgever mag aan zijn personeel vragen of zij verlof willen opnemen. Dat is een verzoek, nooit een verplichting.”